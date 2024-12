Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff trifft kommenden Montag in Brüssel auf EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen. Der Wittenberger will vor allem über zu hohe Energiepreise für Industrieunternehmen reden.

Haseloff sorgt sich um Energiepreise für Industrie - Treffen mit Ursula von der Leyen in Brüssel

Magdeburg/MZ - Um über aktuelle Probleme der Chemieindustrie in Sachsen-Anhalt und ganz Deutschland zu beraten, trifft Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff am kommenden Montag in Brüssel EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (beide CDU).