Magdeburg/MZ - Der Halle-Attentäter Stephan B. ist am Dienstagvormittag in ein Gefängnis nach Nordrhein-Westfalen verlegt worden. Zuvor war der Zweifachmörder in der thüringischen JVA Tonna inhaftiert gewesen. Sachsen-Anhalts Justizministerium bestätigte auf MZ-Anfrage am Dienstag „eine länderübergreifende Sicherheitsverlegung“, bei der Spezialkräfte des Justizvollzugs Sachsen-Anhalt eingesetzt worden seien.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.