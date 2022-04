Wonach Sachsen-Anhalt 2021 am häufigsten gegoogelt hat

Nach der Fußball-EM wurde hierzulande am häufigsten gesucht.

Halle - Sachsen-Anhalt ist reich an Kulturschätzen? Hmm, kann sein. Sachsen-Anhalt ist ein attraktives Ziel für Touristen? Pfff, und wenn schon. Nein, Sachsen-Anhalt ist ein Sportland. Jedenfalls dann, wenn man sich an Google orientiert. Alljährlich veröffentlicht die Internet-Suchmaschine ihren ganz eigenen Jahresrückblick - eine Liste der Suchbegriffe, die im Laufe des Jahres einen Trend abbilden, weil das Interesse der Userinnen und User an ihnen besonders hoch gewesen und besonders stark gewachsen ist. Für die MZ hat Google die Top Ten der trendigsten Suchanfragen im Land zusammengestellt. Das Ergebnis: Sport, überall Sport.