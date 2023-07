Die Unbeschwertheit ist weg: Die Mehrheit im Land fürchtet um ihren Wohlstand, und zwei Drittel finden, dass es in Deutschland ungerecht zugeht. Was Reiner Haseloff jetzt fordert.

Die Stimmung kippt - Welche Spuren der Ukraine-Krieg bei den Menschen in Sachsen-Anhalt hinterlässt

Die Bürger von Sachsen-Anhalt - hier auf dem Boulevard in Halle - sind immer unzufriedener.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Der in der Ukraine tobende Krieg und seine Auswirkungen drücken in Sachsen-Anhalt massiv auf die Stimmung. Das belegt der aktuelle Sachsen-Anhalt-Monitor, der im Auftrag der Landeszentrale für politische Bildung erhoben wird. 56 Prozent der Befragten gaben an, dass der Krieg „sehr starke“ oder „ziemlich starke“ Auswirkungen auf die wirtschaftliche Lage im Land habe. Vor allem untere Einkommensgruppen befürchten eine Verschlechterung ihrer Situation.