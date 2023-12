Jahrelang plante Sachsen-Anhalts Landesregierung eine neues Großgefängnis in Halle. Die Pläne wurden 2021 überraschend gestoppt - sie kosteten das Land trotzdem Millionen. Die MZ hat recherchiert, wohin das Steuergeld geflossen ist.

Gescheiterter Gefängnisbau in Halle kostete Sachsen-Anhalt fünf Millionen Euro

Die alte JVA "Frohe Zukunft" in Halle: Hier sollte eigentlich neu gebaut werden, doch 2021 wurden die Pläne gestoppt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/Magdeburg/MZ - In der Debatte um neue, millionenschwere Gefängnispläne in Sachsen-Anhalt gerät ein gescheitertes Bauprojekt aus der Vergangenheit in den Fokus. Es geht um den jahrelang geplanten, 2021 aber überraschend gestoppten Gefängnisneubau im halleschen Stadtteil „Frohe Zukunft“: Das nie begonnene Bauprojekt hat das Land Sachsen-Anhalt deutlich mehr Geld gekostet als bisher bekannt.