Magdeburg/MZ - Die Umweltminister der Länder fordern ein neues Schutzsystem für Hauseigentümer gegen zunehmende Hochwasser und Fluten in Deutschland. Die 16 Fachpolitiker wollen die neue Bundesregierung auffordern, eine Pflichtversicherung gegen Elementarschäden auf den Weg zu bringen – jeder Hauseigentümer in Deutschland müsste demnach künftig gegen Flut- und Hochwasserschäden abgesichert sein. Die Bundesregierung solle dafür „zügig“ einen konkreten Regelungsvorschlag liefern, heißt es in einem Beschluss, der am Freitag auf der Umweltministerkonferenz im Saarland besiegelt werden soll. Das Papier liegt der MZ vor.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.