Während viele Handwerker mit Nachwuchsmangel ringen, verzeichnen Bestatter in Sachsen-Anhalt unerwarteten Zulauf an Auszubildenden. Welche Rolle Soziale Medien dabei spielen und warum sich der Umgang mit dem Tod wandelt.

Lange galt die Bestattungsbranche bei Auszubildenden als Nische. Nun interessieren sich immer mehr junge Menschen für den Beruf.

Halle/MZ - Es ist eine relativ kleine Branche, doch sie sticht heraus: In Sachsen-Anhalt entscheiden sich immer mehr junge Menschen für eine Ausbildung als Bestatter. Nach Angaben des Statistischen Landesamtes stieg die Zahl der Auszubildenden zur Bestattungsfachkraft von neun im Jahr 2020 auf 21 im vergangenen Jahr. Bundesweit begeistern sich mehr Azubis für den Beruf. In diesem Jahr gab es hier 290 Prüflinge. Die Steigerungsraten sind laut der Landesinnung so hoch wie in keinem anderen Bereich. „Sie schwimmen gegen den Trend“, sagte auch Jens Schumann, stellvertretender Hauptgeschäftsführer Handwerkskammer Halle, der MZ.