Feuerwehrmann mit schweren Verletzungen in Klinik eingeliefert

Wernigerode/MZ - - Bisher kamen beim Großbrand am Brocken keine Menschen zu Schaden. Das hat sich am späten Montagnachmittag geändert. Gegen 17.30 Uhr wurde ein Feuerwehrmann am Bahnhof Goetheweg, nahe des Brandherdes, verletzt. Das bestätigte Kreisbrandmeister Kai-Uwe Lohse. Demnach kam es zu einer Verpuffung, bei der sich der Kamerad der Ortswehr Schierke schwere Verbrennungen zuzog. Er wurde mit einem Hubschrauber in eine Klinik geflogen. Wie es zu dem Unfall kam, ist derzeit noch unklar.