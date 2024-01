Der Tag der Deutschen Einheit 2024 wird am 3. Oktober gefeiert. Was ist am 3.10. passiert? Und ist der Tag der Deutschen Einheit überall ein Feiertag? Wir erklären die Bedeutung.

Tag der Deutschen Einheit - Was wird am 3.10. gefeiert?

Berlin - Der 3. Oktober als "Tag der Deutschen Einheit" ist im Einigungsvertrag zwischen der Bundesrepublik und der damaligen DDR-Regierung festgehalten worden. In dem Vertrag heißt es wörtlich: "Der 3. Oktober ist als Tag der Deutschen Einheit gesetzlicher Feiertag." Erstmals galt diese Regelung im Oktober 1990.

Damit wurde der 17. Juni, mit dem in der "alten" Bundesrepublik an den Aufstand 1953 in Ost-Berlin gedacht wurde, als Feiertag abgeschafft und zum normalen Arbeitstag deklariert. Zugleich wurde das entsprechende Gesetz aufgehoben.

Was ist am 03.10. 1990 passiert?

Im Jahr der Wiedervereinigung 1990 gab es also den Tag der deutschen Einheit am 17. Juni und den Tag der Deutschen Einheit (mit großem "D") am 3. Oktober 1990.

Was wird am 3.10. gefeiert?

Gefeiert wird die Wiedervereinigung der Bundesrepublik Deutschland und der DDR im Jahr 1990. Vorher war Deutschland mehr als 40 Jahre geteilt. Im Westen gab es die Bundesrepublik Deutschland, im Osten die DDR.

Die deutsche Wiedervereinigung wurde durch eine friedliche Revolution in der DDR in den Jahren 1989 und 1990 angestoßen. Die Revolution, verbunden mit dem Mauerfall am 9. November 1989, führten zum Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1990.

BRD und DDR: Wiedervereinigung nach Teilung Deutschlands

Die Teilung Deutschlands geht auf die Niederlage des nationalsozialistischen Deutschlands im Zweiten Weltkrieg zurück. In Folge dessen wurde im Potsdamer Abkommen vom 2. August 1945 beschlossen, dass Deutschlands durch die vier Siegermächte (USA, Sowjetunion, Großbritannien und Frankreich) in vier Besatzungszonen aufgeteilt wird.

Als es zu Spannungen zwischen den Siegermächten kam, wurden die drei westlichen Zonen demokratisch - freie Wahlen fanden statt und schließlich wurde am 23. Mai 1949 das Grundgesetz für die aus den drei Zonen hervorgegangene Bundesrepublik Deutschland verkündet.

In der von der Sowjetunion verwalteten Zone entwickelte sich ein von der Sowjetunion abhängiger Staat: die DDR (Deutsche Demokratische Republik). Trotz dieses Namens war die DDR kein demokratischer Staat, sondern eine Diktatur. Es gab keine freien Wahlen und keine Opposition. Die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (SED) hatte die Vorherrschaft in der DDR.

Wo ist der 3.10 ein Feiertag?

Der 3. Oktober ist deutscher Nationalfeiertag. Er gilt als Tag der Deutschen Einheit bundesweit als gesetzlicher Feiertag.

Ist am 3.10. schulfrei?

Da es sich beim Tag der Deutschen Einheit um einen bundesweiten, nationalen Feiertag handelt, haben auch alle Schüler frei.

Was macht man am Tag der Deutschen Einheit?

Zum Jahrestag der Deutschen Einheit findet normalerweise auf dem Platz der Republik vor dem Reichstag in Berlin sowie auf der Straße des 17. Juni und rund ums Brandenburger Tor ein Bürgerfest statt. Ob das Fest 2024 stattfindet, ist noch nicht bekannt.

In welcher Stadt findet die Einheitsfeier 2024 statt?

Seit dem 3. Oktober 1991 wird der "Tag der Deutschen Einheit" jeweils in dem Land gefeiert, welches die Bundesratspräsidentschaft inne hat. Dort wird ein attraktives Informations- und Unterhaltungsprogramm angeboten, welches vom Bundesrat präsentiert wird.

Im Jahr 2023 fand die Einheitsfeier am 2. und 3. Oktober in Hamburg statt. Im Jahr 2024 finden die Feierlichkeiten vom 2. bis 4. Oktober in Schwerin statt. Das Land Mecklenburg-Vorpommern übernimmt im Jahr 2023/2024 die Präsidentschaft im Bundesrat. Im Jahr 2024/2025 übernimmt das Saarland.

Welche Feiertage gelten bundesweit?

Bundesweit gelten die folgenden neun gesetzlichen Feiertage: Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, 3. Oktober sowie die beiden Weihnachtsfeiertage. Feiertage sind Sache der Länder - mit Ausnahme des Tags der Deutschen Einheit und des 1. Mai. Die meisten Feiertage stützen sich auf kirchliche Traditionen.

Der Buß- und Bettag wurde 1995 mit Ausnahme von Sachsen in allen Bundesländern gestrichen. So wurde der Arbeitgeberanteil der Pflegeversicherung ausgeglichen.