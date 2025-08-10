Immer mehr automatische Notrufe von Handys, Uhren oder Autos entpuppen sich als fehlerhaft. Für die Leitstellen ist das eine Belastung. Dennoch verteidigen viele Retter die Systeme - und geben Tipps für den Umgang.

Viele Telefone oder Uhren lösen bei Stürzen automatisch einen Notruf aus.

Halle/MZ. - In Sachsen-Anhalt kommt es jeden Monat zu Tausenden Notrufen, hinter denen kein Notfall steckt. Das zeigt eine Umfrage bei mehreren Landkreisen. Ein zunehmender Grund für die Fehlalarme: automatisierte Mitteilungen, die versehentlich von Mobiltelefonen, smarten Uhren oder in Fahrzeugen eingebauten eCall-Einrichtungen gesendet werden.