weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Automatischer Notruf: Wie Technik Leben rettet und Fehlalarme erzeugt

Probleme mit automatischen Notrufen Tausende Fehlalarme durch Handy, Uhr oder Auto belasten Leitstellen in Sachsen-Anhalt

Immer mehr automatische Notrufe von Handys, Uhren oder Autos entpuppen sich als fehlerhaft. Für die Leitstellen ist das eine Belastung. Dennoch verteidigen viele Retter die Systeme - und geben Tipps für den Umgang.

Von Julius Lukas Aktualisiert: 11.08.2025, 12:03
Viele Telefone oder Uhren lösen bei Stürzen automatisch einen Notruf aus.
Viele Telefone oder Uhren lösen bei Stürzen automatisch einen Notruf aus. (Foto: picture alliance/dpa)

Halle/MZ. - In Sachsen-Anhalt kommt es jeden Monat zu Tausenden Notrufen, hinter denen kein Notfall steckt. Das zeigt eine Umfrage bei mehreren Landkreisen. Ein zunehmender Grund für die Fehlalarme: automatisierte Mitteilungen, die versehentlich von Mobiltelefonen, smarten Uhren oder in Fahrzeugen eingebauten eCall-Einrichtungen gesendet werden.