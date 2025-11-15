JETZT LIVE:
Spitzenkandidatin für 2026 FDP-Landeschefin Hüskens gewinnt Duell gegen Fraktionschef Silbersack
Mit einer kämpferischen Rede wollte sich der Hallenser Andreas Silbersack den Listenplatz eins bei der Landtagswahl sichern. Jetzt haben die Delegierten entschieden.
15.11.2025, 11:39
Staßfurt/MZ - Die FDP in Sachsen-Anhalt will mit ihrer Parteichefin Lydia Hüskens als Spitzenkandidatin den Wiedereinzug in den Landtag schaffen. Die 61-jährige Digitalministerin wurde am Sonnabend von einer Delegiertenversammlung in Staßfurt (Salzlandkreis) gewählt. Hüskens setzte sich gegen Landtagsfraktionschef Andreas Silbersack durch.