Mit einer kämpferischen Rede wollte sich der Hallenser Andreas Silbersack den Listenplatz eins bei der Landtagswahl sichern. Jetzt haben die Delegierten entschieden.

Staßfurt/MZ - Die FDP in Sachsen-Anhalt will mit ihrer Parteichefin Lydia Hüskens als Spitzenkandidatin den Wiedereinzug in den Landtag schaffen. Die 61-jährige Digitalministerin wurde am Sonnabend von einer Delegiertenversammlung in Staßfurt (Salzlandkreis) gewählt. Hüskens setzte sich gegen Landtagsfraktionschef Andreas Silbersack durch.