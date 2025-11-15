weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  4. Spitzenkandidatin für 2026: FDP-Landeschefin Hüskens gewinnt Duell gegen Fraktionschef Silbersack

Mit einer kämpferischen Rede wollte sich der Hallenser Andreas Silbersack den Listenplatz eins bei der Landtagswahl sichern. Jetzt haben die Delegierten entschieden.

Von Hagen Eichler 15.11.2025, 11:39
Lydia Hüskens bei ihrer Bewerbungsrede in Staßfurt
Lydia Hüskens bei ihrer Bewerbungsrede in Staßfurt (Foto: Sebastian Willnow/dpa)

Staßfurt/MZ - Die FDP in Sachsen-Anhalt will mit ihrer Parteichefin Lydia Hüskens als Spitzenkandidatin den Wiedereinzug in den Landtag schaffen. Die 61-jährige Digitalministerin wurde am Sonnabend von einer Delegiertenversammlung in Staßfurt (Salzlandkreis) gewählt. Hüskens setzte sich gegen Landtagsfraktionschef Andreas Silbersack durch.