Die katalanische Künstlerin eröffnet auf ihrem vierten Album „Lux“ eine neue Dimension der populären Musik. Einen Song hat sie Berlins Kultklub Berghain gewidmet.

Halle/MZ - Ob sie nicht denke, dass „Lux“ ihre Hörerinnen und Hörer überfordern könne, wurde Rosalía neulich gefragt. „Absolut“, entgegnete sie und klang geradezu diebisch erfreut. Jetzt ist es also draußen, dieses 18-Song-Mammutmeisterwerk der genussvollen Überwältigung. Man lehnt sich weit aus dem Fenster, fällt aber nicht hinaus, wenn man sagt: So ein Album hat es noch nie gegeben. Die 33-Jährige aus einem Vorort von Barcelona, voller Name Rosalía Vila Tobella, schreibt mit „Lux“ Musikgeschichte.