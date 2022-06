FDP: „Endlich“ neue Helikopter für Fliegerhorst in Sachsen-Anhalt

Vorführung in Holzdorf: Die Flotte der CH-53 ist in die Jahre gekommen und muss seit Jahren abgelöst werden.

Magdeburg - Der Verteidigungspolitiker Marcus Faber (FDP) aus Stendal sieht das 100 Milliarden Euro umfassende Investitionsprogramm für die Bundeswehr als Chance, die Streitkräfte auch in Sachsen-Anhalt umfassend zu modernisieren. Davon profitieren müssten etwa die Soldaten, die in Holzdorf an der Grenze zwischen Sachsen-Anhalt und Brandenburg stationiert sind. „Ich erwarte, dass der Flugplatz Holzdorf jetzt endlich moderne, schwere Transporthubschrauber bekommt. Die bisher genutzten sind älter als ich“, sagte der 38-Jährige der MZ.