In Sachsen-Anhalt bekommen immer mehr Familien zwei oder mehr Töchter und Söhne. Dabei geht die Zahl der Neugeborenen insgesamt zurück. Corona, Versorgung, die Wende – Mediziner und Soziologen sehen dafür mehrere Ursachen. Warum sich das Familienmodell im Land wandelt.

Familien in Sachsen-Anhalt entscheiden sich häufiger für ein zweites Kind – das sind die Gründe

Das Familienmodell in Sachsen-Anhalt wandelt sich: Immer mehr Eltern entscheiden sich für ein zweites Kind. Daran hat auch Corona einen Anteil.

Halle/MZ - Eltern in Sachsen-Anhalt entscheiden sich immer häufiger für ein zweites oder drittes Kind. Das geht aus einer Auswertung des Statistischen Landesamtes hervor. Demnach lebten 2022 in einem Drittel aller Familien zwei, in jeder zehnten drei oder mehr Kinder. Zum Vergleich: Vor zehn Jahren lag der Anteil der Zwei-Kind-Familien bei lediglich einem Viertel.