Ob Fahndung oder Tatortarbeit: Sachsen-Anhalts Ermittler haben ihre Drohnenflotte aufgerüstet. Tausendfach hoben sie im Jahr 2024 zu Einsätzen ab. Jetzt gerät auch der Schutz vor feindlichen Fliegern immer mehr in den Fokus.

Fahndungen und Tatortarbeit: So hat Sachsen-Anhalts Polizei die Drohnenflotte ausgebaut

Sachsen-Anhalts Polizei hat ihre Drohnenflotte in den vergangenen Jahren deutlich ausgebaut.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Polizei hat ihre Drohnenflotte in den vergangenen Jahren stark ausgebaut, um unbemannte Flugroboter flächendeckend für Ermittlungen einzusetzen. Über insgesamt 61 Drohnen verfüge die Polizei derzeit, teilte Sachsen-Anhalts Innenministerium auf MZ-Anfrage mit. Zur Steuerung gebe es aktuell 129 geschulte Drohnenpiloten in der Polizei. Damit haben Sachsen-Anhalts Ermittler ihre Drohnenflotte im Vergleich zum Jahr 2022 mehr als verdoppelt – damals war die Entscheidung gefallen, in der Polizei flächendeckend auf unbemannte Flugtechnik zu setzen.