Apotheken galten lange als Goldgruben – doch fernab der großen Städte stecken die Unternehmen oft in Schieflage. In Sachsen-Anhalt dünnt das Netz aus. Aber ist der Verdienst tatsächlich so schlecht? Ein Apotheker in Köthen rechnet vor.

„Es lohnt sich nicht mehr“: Was ein Apotheker in Köthen verdient

Es gibt immer weniger Apotheken, auch in Köthen: In der Region betreibt Norbert Hoffmann vier Anlaufstellen. Doch die Lage habe sich massiv gewandelt, sagt er.

Norbert Hoffmann steht hinter dem Tresen, groß, mit kurzer Hose und grünem Shirt. „Kennen Sie das Mittel?“, fragt er seine Kundin, die gerade ein Blutdruckmedikament und homöpathische Arznei abholt. Sie weiß Bescheid, sagt sie und wünscht einen guten Tag. Hinter ihr steht schon der nächste Kunde in der Stadtapotheke Köthen (Anhalt-Bitterfeld). Die Kreisstadt mit rund 26.000 Einwohnern gilt als Wiege der Homöopathie, Hoffmann ist dort seit fast 25 Jahren Apotheker. Wer die Lage der Branche verstehen will, kann das eher in diesen kleineren Orten. Nicht in den Metropolen, in denen die Apothekendichte höher, der Kundenstamm größer sind und Startups binnen Minuten Arzneimittel ausliefern.