Envia-M erhöht Strompreis und Gaspreis für Kunden in Sachsen-Anhalt kräftig

Halle/MZ - Der größte Energieversorger im südlichen Sachsen-Anhalt, Envia-M, hebt die Strom- und Gaspreise zum kommenden Jahr deutlich an. Privat- und Gewerbekunden in der Strom-Grundversorgung müssen 20,28 Cent je Kilowattstunde mehr zahlen. Der Preis beträgt dann ab 1. Januar 2023 48,06 Cent je Kilowattstunde, teilte das Unternehmen mit. Das liegt etwa auf dem aktuellen Niveau des Verivox-Verbraucherpreisindex, der die Durchschnittspreise in Deutschland wiedergibt.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.