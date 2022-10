Sorgenvoller Blick auf den Winter Strom und Gas immer teurer - Roßlauer „Pension am Stadtwald“ gibt nach 27 Jahren auf

Viele Hotels und Pensionen in Dessau-Roßlau haben schon vor Jahren aufs Energiesparen gesetzt und kräftig investiert. Zu welchen Maßnahmen greifen die Chefs in die Energiekrise und was kommt auf die Gäste zu?