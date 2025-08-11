Bis Anträge der Mütter oder Väter in Sachsen-Anhalt bewilligt sind, kann es teils Monate dauern. Für einige Familien bedeutet das finanzielle Engpässe. Wie das Problem gelöst werden soll.

Wer nach der Geburt Elterngeld beantragt, muss in Sachsen-Anhalt teilweise bis zu vier Monate warten.

Halle/MZ. - Nach der Geburt eines Kindes sind viele Familien auf Elterngeld angewiesen. Doch in Sachsen-Anhalt müssen sie teils vier Monate bis zur Auszahlung warten. Ein Grund sind lange Bearbeitungszeiten in Standesämtern, die Geburtsurkunden ausstellen. Ohne diese Urkunden kann kein Elterngeld beantragt werden. Aber auch dessen Bewilligung kann Wochen dauern, wie aus der Antwort der Landesregierung auf eine kleine Anfrage der Linksfraktion hervorgeht. „Das ist nicht familienfreundlich, sondern für die Eltern sehr belastend“, so Fraktionschefin Eva von Angern. „Ausgerechnet in der Zeit nach der Geburt sollten sie auf so etwas nicht warten müssen – in keiner Stadt und keinem Landkreis.“