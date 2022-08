Expertin über Schreibenlernen - Lernen mit Fibel oder schreiben nach Gehör?

Halle/MZ - Aller Anfang ist schwer, das gilt auch fürs Schreibenlernen. Dabei hat sich der Fokus im Unterricht heutzutage deutlich verschoben: Rechtschreibung ist zwar weiter wichtig, im Zentrum steht jedoch die Lust am Schreiben. Was das bedeutet, darüber sprach kurz vor der diesjährigen Einschulung am Samstag MZ-Redakteur Matthias Müller mit Anke Reichardt. Als Professorin an der Universität Halle gehören der Schriftsprachenerwerb sowie die Entwicklung der Schreib- und Rechtschreibkompetenz in der Grundschule zu ihren Schwerpunkten in Lehre und Forschung. Zudem engagiert sie sich in der Weiterbildung von Lehrkräften.