CSDs in Sachsen-Anhalt Einfluss, Geld, Umgangston: Streit in queerer Szene eskaliert
Christopher Street Days (CSDs) sollen der queeren Szene ein Gesicht geben. Doch in Sachsen-Anhalt ist unter Vereinen eine erbitterte Fehde entbrannt, einige brechen mit dem selbsternannten Landesverband. Warum der Streit nun öffentlich eskaliert.
12.09.2025, 18:00
Halle/MZ - Sie wollen für die Interessen queerer Menschen in Sachsen-Anhalt einstehen, doch innerhalb der Szene selbst brodelt es: Mehrere queere Vereine, Institutionen und zuletzt auch Behörden haben die Zusammenarbeit mit dem selbsternannten Landesdachverband CSD Sachsen-Anhalt abgebrochen. Hintergrund ist ein seit Jahren schwelender Konflikt, der sich nun zuspitzt.