Kai Pflaume reist nach Leipzig, um das 30-jährige Jubiläum der TV-Gala "Goldenen Henne" zu moderieren. Für den gebürtigen Hallenser ist es eine Rückkehr an Orte seiner Kindheit und Jugend.

Wegen der "Goldenen Henne": Kai Pflaume ist zurück in seiner Heimat Leipzig.

Leipzig/Halle (Saale). – TV-Star Kai Pflaume ist für das 30-jährige Jubiläum der TV-Gala "Goldenen Henne" in seine frühere Heimat zurückgekehrt. Der beliebte Moderator wird die Preisverleihung am Freitag, 12. September, gemeinsam mit Florian Silbereisen präsentieren.

Für Pflaume ist der Termin nicht nur beruflich von großer Bedeutung, sondern auch eine Reise zurück zu den eigenen Wurzeln.

Kai Pflaume: Erinnerungen an Kindheit in Leipzig

Der Moderator wurde in Halle geboren, wuchs jedoch ins Leipzig auf. "Ich bin in Leutsch/Lindenau groß geworden, und dann sind wir später nach Grünau gezogen", schreibt er auf Instagram unter einem seiner Videos aus Leipzig.

Während seines Aufenthalts in Leipzig nutzt Pflaume die Gelegenheit und schaut beim Joggen an vertrauten Orten wie dem Rosental, der Kleinmesse und dem Gelände des Fußballstadions vorbei. Dabei lässt er die Zeit seiner Kindheit und Jugend noch einmal aufleben.

Kai Pflaume: Offene Einladung an Fans aus Leipzig

In seiner Instagram-Story rief der Moderator dazu auf, ihn freundlich anzusprechen, falls man ihn in der Stadt sieht. "Falls ihr mich irgendwo seht, sagt gerne Hallo", kommentiert er bei seiner Ankunft. Bis zum Auftritt bei der "Goldenen Henne" mit Florian Silbereisen möchte er die Stunden zwischen den Proben in Leipzig verbringen.

Die "Goldene Henne" zählt zu den wichtigsten Publikumspreisen in Deutschland. 2025 wird sie bereits zum 30. Mail vergeben, wobei Persönlichkeiten aus Medien, Musik, Sport und Politik geehrt werden.