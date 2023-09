Wegen eines kürzlich geposteten Fotos machen sich Fans Sorgen um Kai Pflaume. Der Moderator zeigt sich nach dem Tegernsee-Lauf auf Instagram und hält strahlend seine Medaille in die Kamera. Doch einigen Fans fällt vor allem eines auf: Sein abgemargertes und sehniges Erscheinungsbild.

Fans in Sorge um Kai Pflaume: Moderator erklärt abgemagertes Erscheinungsbild

Magdeburg/DUR/acs - Kai Pflaume ist neben seinem Beruf als Fernsehmoderator auch begeisterter Sportler. Das zeigt er gerne auf seinem Instagram-Kanal. Neben Bildern, auf denen er auf seinem Fahrrad oder bei Kletterpartien auf die Zugspitze zu sehen ist, lud er vor wenigen Tagen ein Foto hoch, das ihn nach dem Tegernsee-Lauf zeigt. Strahlend hält er seine Medaille in die Kamera. Doch Fans machen sich Sorgen.

Auf dem Foto wirkt Kai Pflaume glücklich und stolz auf seine Leistung. Er schreibt: "Ich bin heute beim 20. Tegernsee-Lauf gestartet habe auf der Halbmarathon Distanz mit 1:41 Stunde eine neue persönliche Bestzeit laufen können."

Kai Pflaume zeigt sich abgemagert auf Instagram - Fans machen sich Sorgen

Was aber auch auffällt: Der Moderator scheint kein Gramm Fett mehr am Körper zu haben. Muskeln und Sehnen verzieren seine Arme und seinen Oberkörper. Grund zur Sorge für einige seiner Fans!

Unter dem Post finden sich viele Glückwünsche und Bewunderung für die sportliche Leistung des Moderators. Mit Kommentaren wie "Gratulation" und "Tolle Leistung" beglückwünschen viele Fans Kai Pflaume zu seiner Leistung. Doch einige Fans machen sich auch Sorgen. "Das sieht nicht mehr gesund aus" ist unter anderem zu lesen.

Zu diesen Kommentaren gibt es jedoch auch reichlich Kritik: Anmerkungen zu dem Körper anderer seien unter keinen Umständen zu rechtfertigen, schreiben einige User. Auch von Bodyshaming ist zu lesen. "Niemand sollte sich das Recht raus nehmen über den Körper eines anderen Menschen zu urteilen", schreibt eine Userin.

Lesen Sie auch: Kai Pflaume verlängert seinen Vertrag mit ARD und NDR

Kai Pflaume mit neuem Trainingsplan - doch nicht auf einem Abnehmtrip

Im Interview mit "Bild" erklärt Kai Pflaume, warum sein Körper so muskulös und durchtrainiert aussieht. Er sagt: "Ich habe einen sehr aktiven Stoffwechsel, muss viel essen, um nicht abzunehmen."

Gleichzeitig mache er viel Sport - schon sein Leben lang, erklärt der Moderator. Er spiele Fußball und gehe regelmäßig joggen. Seit einigen Monaten gehe er das ganze jedoch systematischer an. Pflaume erzählt: "Seit Anfang April trainiere ich erstmals mit einem Trainingsplan im Laufbereich und werde dabei professionell betreut."

Lesen Sie auch: Kai Pflaume quizzt 25 Stunden bei „Wer weiß denn sowas?“

So erklärt er sich, dass seine Arme auf den Bildern so sehnig aussahen, dass manche sich bereits Sorgen machten. Doch der Moderator beruhigt: Auf einem Abnehmtrip ist er offenbar nicht. "Zwischendurch gibt's auch Pizza und Burger", verrät er. Für Fans also scheinbar kein Grund zur Sorge!