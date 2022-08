Dürre in Sachsen-Anhalt: Wie der Klimawandel die Kleingärten verändert

Obst und Gemüse sind deutlich kleiner: Die Folgen der Hitze bemerken auch Martin Klöden (l.) und Fred Schwarz vom Kleingartenverein Bergstedt in Bernburg in diesem Jahr wieder deutlich.

Bernburg/MZ - - Der Regen neulich war nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Martin Klöden steht in seiner Gartenanlage im Süden von Bernburg und schüttelt den Kopf: „In diesem Jahr ist es wieder heftig. Wir leben von Tag zu Tag und schauen, dass das Regenwasser aus der Tonne bis zum nächsten Guss reicht.“ Klöden ist Chef des Kleingartenvereins Bergstedt, der vor 99 Jahren gegründet wurde. Es ist eine kleine Anlage am Ortseingang. Vom Hauptgang gehen rechts und links die 65 Parzellen ab. In einigen sind an diesem Morgen Pächter zugange, sie gießen und schneiden weg, was braun geworden ist.