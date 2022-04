Diese Jobs sind in Sachsen-Anhalt vom Aussterben bedroht

Laut Arbeitsagentur kann Technik die Hälfte aller menschlichen Tätigkeiten bei Firmen in Sachsen-Anhalt ersetzen. Welche Berufe gefährdet sind und welche nicht.

Amazon hat schon 2020 in den USA den ersten Supermarkt eröffnet, der ohne herkömmliche Kassen auskommt.

Halle/MZ - Die Supermarktketten Rewe und Edeka testen automatisierte Kassen, der Online-Händler Amazon setzt Roboter im Lager ein und das Onlinebanking ersetzt schon heute vielfach den Bankschalter: Durch Technik wird menschliche Arbeit ersetzt. Wie stark die Veränderungen sein können, hat die Arbeitsagentur Sachsen-Anhalt analysieren lassen: Rund die Hälfte aller Tätigkeiten (50,6 Prozent) der in Sachsen-Anhalt ausgeübten Berufe kann durch Computer, computergesteuerte Maschinen und Algorithmen erledigt werden, heißt es in einer aktuellen Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB). Im Jahr 2013 lag der Wert erst bei 38,7 Prozent. „Die fortschreitende Digitalisierung verändert die Berufe. Immer mehr Tätigkeiten werden ersetzbar“, schreibt Per Kropp, einer der Studienautoren.