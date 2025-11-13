Bei einer Deutschprüfung ließen sich Studenten der Hochschule Magdeburg-Stendal die Antworten aufs Handy schicken. Jetzt gibt es Konsequenzen - für zwei Verdächtige könnte sogar noch mehr folgen.

Die Lösungen kamen per WhatsApp - so reagiert Hochschule in Sachsen-Anhalt auf Fall von Prüfungsbetrug

Aus "bestanden" wurde "annulliert": Die Hochschule Magdeburg-Stendal reagiert auf Vorwürfe gegen Teilnehmer einer Deutschprüfung.

Magdeburg/MZ - Die Aufgaben war schwer, doch die Teilnehmer wussten sich zu helfen: Während einer Prüfung haben sich ausländische Studenten an der Hochschule Magdeburg-Stendal die Ergebnisse per WhatsApp zuschicken lassen. Drei Monate nach einem MZ-Bericht über den Fall hat nun der verantwortliche Prüfungsausschuss seine Untersuchung abgeschlossen - und Konsequenzen verhängt.