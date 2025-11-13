Diebe hatten es in Salzwedel auf die Kupferkabel von Ladesäulen für E-Autos abgesehen. Die Polizei konnte drei Täter stellen.

Die Kabeldiebe, die sich an einer E-Ladesäule in Salzwedel zu schaffen machten, wurden von der Polizei erwischt.

Salzwedel. – In der Nacht zu Donnerstag hat die Polizei in der Kleinbahnstraße in Salzwedel Kabeldiebe auf frischer Tat erwischt.

Demnach hatten Beamte gegen 3.40 Uhr zwei Männer festgestellt, die Kabel von Ladesäulen für E-Fahrzeuge durchtrennten. Die Täter versuchten daraufhin, auf Fahrrädern die Flucht zu ergreifen, so die Polizei.

Kabeldiebstahl in Salzwedel: Drei Tatverdächtige gestellt

Ein 39-jähriger Tatverdächtiger habe unweit des Tatortes gestellt werden können. Im Rahmen der folgenden Ermittlungen erhärtete sich zudem ein Tatverdacht gegen zwei weitere Männer (23 und 45 Jahre alt).

In Salzwedel war es in der Vergangenheit schon öfter zu ähnlichen Diebstählen gekommen. Den Eigentümern der Ladesäulen sei jeweils ein vierstelliger Sachschaden entstanden.

Ob die drei Tatverdächtigen auch mit den anderen Kabeldiebstählen in Verbindung stehen, werde derzeit noch ermittelt.