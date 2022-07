„Die Bürger laufen Sturm“: Das sind die Folgen der Streckensperrungen im Harz

Mit dem Neun-Euro-Ticket von Halle in den Harz? Das war am Dienstag kaum möglich. Mehrere Strecken wurden kurzfristig gesperrt, ganze Städte waren von der Schiene abgeschnitten.

Halle/MZ - Wer auf der Schiene in den Harz reisen will, schaut derzeit in die Röhre: Ohne Vorwarnung hat die Deutsche Bahn (DB) mehrere Nahverkehrsstrecken in Sachsen-Anhalt gesperrt.