Zahlreiche Züge im Harz fallen aus

Landkreis Harz/MZ - Aufgrund von sehr kurzfristig anberaumten Instandsetzungsarbeiten der DB Netz AG am Schienennetz in Sachsen-Anhalt wird es ab Dienstagmorgen zu umfangreichen Einschränkungen im Zugverkehr in Sachsen-Anhalt kommen. Betroffen ist vor allem der Zugverkehr im und durch den Harz, teilte das Verkehrsunternehmen Abellio am Montag mit. Als erste Maßnahme sei bereits am Montagnachmittag der Abschnitt zwischen Quedlinburg und Thale gesperrt worden. Die Züge der Regionalexpresslinie RE 11 enden in Quedlinburg.

Bahnhof Blankenburg vom Netz genommen

Ebenso sei der Bahnhof Blankenburg am Montag zum Betriebsschluss vom Netz abgekoppelt worden. Der letzte Zug bis Blankenburg fuhr 20.05 Uhr ab Halberstadt. Danach fuhren die Züge der Regionalexpress-Linie RE 31 nur noch bis und ab Langenstein.

Einschränkungen gibt es im Zugverkehr zwischen Halberstadt und Goslar, Aschersleben und Halberstadt sowie zwischen Staßfurt und Güsten: Ab dem 26. Juli, 11 Uhr, wird der Zugverkehr den Angaben zufolge kurzfristig zwischen Halberstadt und Goslar eingestellt. Betroffen davon seien die Regionalexpresslinien RE 4 Halle - Goslar und RE 21 Magdeburg - Goslar sowie der am Wochenende verkehrende Harz-Berlin-Express HBX.

Keine Züge zwischen Aschersleben und Halberstadt

Ab Mittwoch, dem 27. Juli, können auch zwischen Aschersleben und Halberstadt keine Züge mehr fahren, so Abellio: Die Züge der Regionalexpresslinien RE 4 Halle - Goslar sowie RE 24 Halle - Halberstadt verkehren dann nur zwischen Halle und Aschersleben. Die Fahrten der RB 44 Aschersleben - Halberstadt entfallen. Ebenfalls ab Mittwoch werde der Streckenabschnitt zwischen Staßfurt und Güsten für den Zugverkehr gesperrt. Daher verkehren die Züge der Linie RE 10 Magdeburg - Erfurt nur zwischen Magdeburg und Staßfurt beziehungsweise Erfurt und Güsten. Auch die Regionalbahnlinie RB 41 Magdeburg - Aschersleben verkehrt nur zwischen Magdeburg und Staßfurt.

Kaum Ersatzverkehr mit Bussen

„Aufgrund der Kurzfristigkeit der großflächigen Sperrungen und der umfangreichen und nicht vorgeplanten betrieblichen Änderungen ist auch auf anderen Verbindungen im Dieselnetz Sachsen-Anhalt (Disa) mit Verspätungen und Ausfällen zu rechnen“, teilt Abellio weiter mit. „Da die Maßnahmen äußerst kurzfristig angekündigt wurden, war leider keine Vorbereitung und Planung möglich“, sagte ein Unternehmenssprecher. „Dementsprechend kann vorerst nur vereinzelt Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet werden, da kurz- bis mittelfristig keine Buskapazitäten zur Verfügung stehen.“

Reisende werden gebeten, auf andere Linien oder Verkehrsmittel auszuweichen. Abellio bedauere die entstehenden Unannehmlichkeiten für unsere Fahrgäste. „Als Verkehrsunternehmen sind wir aber auf eine funktionierende Infrastruktur angewiesen“, so der Sprecher weiter.