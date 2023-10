In Dessau ist die neue Synagoge der Jüdischen Gemeinde eröffnet worden. Es ist der erste Neubau eines jüdischen Gotteshauses nach dem Zweiten Weltkrieg in Sachsen-Anhalt.

Dessau/MZ - Gesperrte Straßen, ein massives Polizeiaufgebot, bewaffnete Polizisten auf Hochhausdächern: Unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen hat am Sonntagvormittag die Eröffnung der neuen Synagoge der Jüdischen Gemeinde in Dessau begonnen. An der Feierstunde in dem neuen Gotteshaus nehmen unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD), Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) und der israelische Botschafter in Deutschland, Ron Prosor, teil.