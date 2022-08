Der Schutzschirm für Sachsen-Anhalts Stadtwerke ist richtig - ein Kommentar

Magdeburg - Es gab eine Zeit, das war vor Putins Krieg gegen die Ukraine, da mussten Stadtwerke zuweilen als Retter in der Not einspringen, wenn mehr oder weniger seriöse private Versorger in die Knie gegangen waren. Die kommunalen Unternehmen mussten dann zunächst deren Kunden mitversorgen. Nun stehen viele Stadtwerke angesichts steigender Einkaufspreise für Gas selber mit dem Rücken zur Wand. Und der Staat ist derjenige, der notfalls einspringen muss - in Gestalt der Landesregierung, die nun einen finanziellen Schutzschirm aufspannen will, falls kommunale Versorger allzu sehr unter Druck geraten.