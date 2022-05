Delegation in Irland: So lief Haseloffs Besuch der Intel-Chipfabrik

Intel plant zwei Fabriken in Magdeburg: Was kommt da auf das Land zu? Eine Delegation um Ministerpräsident Haseloff hat das in jetzt Irland erkundet.

Dublin/MZ - Jetzt steht Reiner Haseloff (CDU) in jenem Teil der Chipfabrik, in dem wirklich nichts mehr schiefgehen darf. Kameras und Handys musste die Delegation um den Ministerpräsidenten schon abgeben, nun zeigen strenge Intel-Ingenieure auf sauber gefaltete Schutzkleidung. Nicht ein, sondern zwei Paar Handschuhe muss jeder Werkbesucher überstreifen, egal ob Regierungschef oder Staatssekretär. Dazu einen weißen Ganzkörper-Anzug, ein Haarnetz, eine Kunststoffbrille. Obendrauf kommt der Helm mit dem blauen Intel-Logo. Wer ist hier wer? In der sterilen Einheitskleidung ist das jetzt nur noch an Körpergröße und Gang zu erraten.