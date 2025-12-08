Mit diesem Erfolg hatte Bastler Jan Hofmann nicht gerechnet, als er einen Blinker vom DDR-Kultmoped Simson zur Weihnachtskugel umfunktionierte. Schnell war sein Online-Shop ausverkauft.

Leipzig. – Schwalbe, Star, Sperber, S50 und S51 - Zweiräder aus der DDR sind inzwischen Kult. Und wer auch zu Weihnachten davon nicht genug kriegen kann, für den lohnt sich ein Blick ins Internet.

Denn dort gibt es Weihnachtsbaumkugeln aus echten Blinklichtern der Kult-Mopeds zu kaufen. Der gebürtige Thüringer Jan Hofmann (37) hat damit im November versehentlich einen echten Verkaufsschlager gelandet.

Weihnachtskugeln aus Blinkern von DDR-Moped im Online-Shop der Renner

Nostalgisch: Weihnachtsbaumkugeln aus echten Blinklichtern der Kult-Mopeds von Simson. (Foto: Martin Schutt/dpa)

In seinem Online-Shop "Kombinat Wertstoff" bietet er Upcycling-Möbel aus originalen Moped-Teilen an. Im November kamen dann die Weihnachtsbaumkugeln aus Simson-Blinkern dazu.

Zusammen mit einem Gehäuse aus dem 3D-Drucker und einem elektrischen Teelicht verleihen sie der Traditionstanne einen nostalgischen Schein.

"Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es überhaupt jemanden interessiert", sagt Hofmann, der von dem Erfolg seines Angebots selbst überrascht wurde.

Nachdem er die ersten Blinker-Kugeln hergestellt hatte, lud er zwei Reels dazu auf Instagram hoch. Diese hätten für die Größe seines Accounts "absurd viele Likes" erzielt.

Die Instagram-User teilen ihre Begeisterung darüber in den Kommentaren: "Das ist ja absolut geil", schreibt einer. Ein anderer beschwert sich, dass die Blinker im Shop bereits ausverkauft sind: "Ich habe gerade in eurem Shop nachgeschaut, da gibt's die Dinger nicht mehr. WARUM?"

Instagram-User vom DDR-Kultobjekt Simson begeistert

"Weil ich einfach nicht damit gerechnet habe, dass das Interesse so groß ist. Kommt aber Nachschub, versprochen", antwortete der 37-Jährige auf diesen Kommentar.

An einem Samstag habe der findige Bastler 100 Blinker-Kugeln in den Shop geladen, am Montag seien sie bereits ausverkauft gewesen. Bei der großen Nachfrage stößt Hofmann jedoch auf ein Problem.

Jan Hofmann montiert Weihnachtsbaumkugeln aus Simson-Blinkern. (Foto: Martin Schutt/dpa)

Unbegrenzt nachproduzieren kann er die Ware nämlich nicht. "Es ist mir wichtig, gebrauchte Blinkerkappen zu nehmen", sagt er. Die Originalteile müsse er erst auftreiben, bevor er für Nachschub sorgen könne.

Außerdem sei sein Onlineshop nur eine Nebenbeschäftigung. "Ich arbeite ja auch Vollzeit, und muss das zwischen Freundin, zwei Kindern, Haushalt irgendwie organisieren", sagt Hofmann.

Der 37-Jährige ist allerdings nicht der Einzige, der Simsonblinker-Kugeln anbietet. Ein Zweiradshop aus dem sächsischen Werdau hat ein ähnliches Angebot, ebenfalls mit gebrauchten Teilen.

"Die Blinkerkappen sind original DDR inkl. der Patina!", heißt es dort.