Sachsen-Anhalt will das S-Bahn-Netz im Landessüden deutlich ausbauen. Ein wichtiges Projekt wird jetzt angeschoben, doch in vielen Fällen fehlt das Geld.

Merseburg/Halle/MZ - Halle, Eisleben, Bitterfeld-Wolfen, Wittenberg, Dessau-Roßlau und etliche kleinere Orten im Süden Sachsen-Anhalts haben ihn schon. Naumburg, Weißenfels, Merseburg und Querfurt warten noch darauf – auf den Anschluss an das mitteldeutsche S-Bahn-Netz. Nach den Plänen des Landes sollen auch diese Städte in den kommenden Jahren von S-Bahnen statt von Regionalzügen angesteuert werden. Das Land will das Netz deutlich ausbauen. Allerdings: In den meisten Fällen ist noch nicht klar, woher das Geld kommen soll, um die Züge zu betreiben.