Das sind die Lehren aus dem Neun-Euro-Ticket

Halle (Saale) - Das bislang größte Experiment im öffentlichen Nahverkehr geht zu Ende: Für neun Euro im Monat konnte man seit Juni mit Bussen und Bahnen kreuz und quer durch Deutschland fahren. Adé, Neun-Euro-Ticket. Und jetzt? Was bleibt, sind drei zentrale Lehren. Erstens: Wenn der Preis stimmt, steigen viele Menschen um. Oder werden überhaupt erst mobil. Denn die hohen regulären Ticketpreise schließen viele mit schmalem Geldbeutel aus. Der Preis aber, zweitens, ist nicht alles. Denn wo kein Bus fährt, nützt auch der günstigste Fahrschein nichts. Und, drittens: Das System Nahverkehr, ja das System Bahn überhaupt wird in Deutschland auf Verschleiß gefahren: Überfüllte, weil zu wenige Züge. Baustelle an Baustelle, infolge kaputter Schwellen gesperrte Strecken. Und eine so prekäre Personalsituation, dass die Bahn zeitweise noch nicht mal mehr Leute zur Verfügung hat, die Weichen stellen und Signale bedienen können.