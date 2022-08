Adé, Neun-Euro-Ticket: Wie es weitergehen könnte

Halle (Saale) - Kurz vor dem Auslaufen des Neun-Euro-Tickets am Mittwoch dringen die Länder auf eine Neuauflage der Nahverkehrs-Flatrate. Die Verkehrsministerkonferenz forderte den Bund am Montag auf, dafür und für einen Ausbau des Angebots die Finanzierung zu übernehmen. „Wir müssen die Infrastruktur ertüchtigen, dafür braucht es zusätzliche Mittel. Die Länder werden allein dazu nicht in der Lage sein“, sagte Sachsen-Anhalts Ressortchefin Lydia Hüskens (FDP) der MZ. Die Länder ließen aber offen, ob und welcher Höhe sie sich beteiligen würden. Der Bund lehnt es bislang ab, Geld für eine Fortsetzung des Billig-Tickets bereitzustellen. Er will erst Studien zur Akzeptanz des Angebots auswerten lassen. Die Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Maike Schaefer (Grüne) aus Bremen, sprach von einer „Blockadehaltung“.