Getreide steckt in Bier, Brot und Tierfutter Das grüne Gift der Gerste: Wie Forscher vom IPK in Gatersleben es ins Science-Magazin schafften

Gerste steht in Sachsen-Anhalt auf vielen Feldern, sie steckt in Bier, Brot und Tierfutter. Doch das Getreide produziert auch einen toxischen, aber nützlichen Stoff. Wie genau, das haben Forscher in Gatersleben entschlüsselt - und ernten weltweit Lorbeeren.