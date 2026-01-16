Ein Positionspapier der CDU-Fraktionen von Sachsen-Anhalt und Sachsen bringt eine Zusammenlegung der beiden öffentlich-rechtlichen Fernsehkanäle ins Spiel. Was das bedeuten würde.

ARD und ZDF - ist das ein Sender zu viel? CDU will über Fusion reden

ARD und ZDF finden sich meisten auf den ersten Tasten der Fernbedienung - aus der CDU kommt der Ruf, einen nationalen Sender abzuschaffen.

Magdeburg/MZ - Die CDU-Landtagsfraktionen in Magdeburg und Dresden stellen den Parallelbetrieb der beiden nationalen Fernsehkanäle von ARD und ZDF infrage. In einem gemeinsamen Forderungspapier heißt es, nötig sei „eine zielorientierte und sachliche Diskussion über die Zusammenlegung von ARD und ZDF“. Das Doppelangebot von zwei öffentlich-rechtlichen TV-Kanälen gibt es seit dem Sendestart des ZDF im Jahr 1963.