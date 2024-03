Magdeburg. - Die Cannabis-Teillegalisierung steht in Deutschland kurz bevor. Dies führt zu einigen Stilblüten bei Politikern, die oftmals nur von "Bubatz" sprechen.

So tauchte kürzlich nämlich in einer Rede des Landtagsabgeordneten Guido Kosmehl (FDP) der amerikanische Rapper Snoop Dogg auf.

Dieses Video zeigt den ungewöhnlichen Moment mit nachträglich unterlegter Musik:

Der Politiker unterstützte die Teillegalisierung und nutzte die Gelegenheit, um Snoop Dogg und Wiz Khalifa am Ende seiner Rede in der 62. Sitzung des Landtages (29. Sitzungsperiode) zu zitieren.

Diese fand am Mittwoch, 20. März, in Magdeburg statt.

Dennoch betonte der FDP-Politiker: "Wir machen das, was wir immer machen, denn wir setzen auf die Menschen und wir entkriminalisieren diejenigen, die den Konsum genießen. Aber wir wollen jetzt nicht sozusagen alle Menschen zum Konsum von Cannabis verführen."

Der Song "Young, Wild & Free" ist von den amerikanischen Rappern Snoop Dogg, Wiz Khalifa und dem Singer-Songwriter Bruno Mars. Er wurde am 11. Oktober 2011 als Lead-Single zum Film "Mac & Devin Go to High School" veröffentlicht. In diesem spielen beide Rapper die Hauptrollen.

Im Song geht es um die Freiheit des jugendlichen Seins, auch im Zusammenhang mit dem Konsum von Cannabis.