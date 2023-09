Gardelegen/dpa - Wegen einer Großübung kommt es rund um das Gefechtsübungszentrum des Heeres bei Letzlingen in der Altmark zu erhöhtem Flugaufkommen und mehr Lärm.

Bundeswehr-Übung sorgt für erhöhtes Flugaufkommen in der Altmark

Mehr als 2.000 Soldatinnen und Soldaten befinden sich derzeit dort, wie die Bundeswehr am Dienstag mitteilte. Sie kommen aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz und Niedersachsen und gehören unter anderem Fallschirmjägerregimenten an.

Auch österreichische Soldatinnen und Soldaten eines Jägerbataillons nehmen an der Übung teil, bei der immer wieder Maschinen den Übungsplatz und die Region Colbitz-Letzlinger Heide überfliegen.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag werde auch nachts geflogen, so die Bundeswehr. Am 27. September sei zudem der Einsatz von vier Tornado-Kampfflugzeugen geplant.