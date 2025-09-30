Anmietung von Gebäude in Magdeburg 40 Millionen Euro Miete! Bund der Steuerzahler rügt "Millionengrab" der Regierung

Die Regierung in Magdeburg hat die Gebäude für mehrere Ministerien nur gemietet, die Kosten sind hoch. Wie reagiert der zuständige Finanzminister auf Kritik an diesem Modell?