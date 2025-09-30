weather wolkig
  4. Steuerzahler-Schwarzbuch: Kritik an Miete für Ministerien in Sachsen-Anhalt

Anmietung von Gebäude in Magdeburg 40 Millionen Euro Miete! Bund der Steuerzahler rügt "Millionengrab" der Regierung

Die Regierung in Magdeburg hat die Gebäude für mehrere Ministerien nur gemietet, die Kosten sind hoch. Wie reagiert der zuständige Finanzminister auf Kritik an diesem Modell?

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 01.10.2025, 08:38
In diesem Bürokomplex residiert aktuell Wirtschaftsminister Sven Schulze. Der Mietvertrag läuft jedoch schon seit Jahrzehnten.
Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalt vergeudet nach Einschätzung des Bunds der Steuerzahler Millionensummen für die Unterbringung von Ministerialbeamten in angemieteten Gebäuden. Dabei geht es um drei Ministerien: jene für Wirtschaft, Umwelt und Verkehr.