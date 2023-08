Für die Militärübung „Iron Storm“ verlegt die britische Armee derzeit schweres Gerät und Panzer von Nordrhein-Westfalen auf einen Truppenübungsplatz in Sachsen-Anhalt. Die Truppenverlegung soll mehrere Tage dauern.

Britische Panzer und 2.000 Truppen auf Weg in die Altmark - Züge rollen von NRW nach Sachsen-Anhalt

Challenger 2 Panzer des Britisches Militär werden für Manöver in drei Bundesländern in Paderborn-Sennelager auf Zugwaggons verladen. Sie werden für ein Manöver nach Sachsen-Anhalt zum Truppenübungsplatz Altmark bei Gardelegen transportiert.

Paderborn/DPA - Für die Militärübung „Iron Storm“ verlegt das britische Militär derzeit aus Nordrhein-Westfalen schweres Gerät und Panzer zu einem Truppenübungsplatz nach Sachsen-Anhalt. Am Mittwoch verluden Soldaten am Bahnhof in Paderborn-Sennelager Panzer für den Transport über Niedersachsen nach Altmark bei Gardelegen.

Die Bundeswehr hatte Autofahrer um besondere Vorsicht mit Blick auf die längeren Militärkonvois auf den Autobahnen gebeten. Geplant sind die Transporte noch bis zum 18. August.

2.000 britische Soldatinnen und Soldaten nach Deutschland gekommen

Für die Militärübung sind nach Angaben des Territorialen Führungskommandos der Bundeswehr in Berlin rund 2.000 britische Soldatinnen und Soldaten nach Deutschland gekommen.

Der größte Teil der schweren Fahrzeuge und Panzer wird auf der Schiene bewegt, ein Teil der etwa 300 leichteren Radfahrzeuge wird von den britischen Streitkräften über die rund 280 Kilometer lange Strecke selbst gefahren.