Ein älteres Ehepaar ist plötzlich mit Rauch und Flammen in ihrem Haus konfrontiert. Ihr Sohn versucht noch zu helfen, doch da hat sich das Feuer bereits ausgebreitet.

Dessau-Roßlau - Ein älteres Ehepaar ist bei dem Brand ihres Eigenheims in Dessau verletzt worden. Die Flammen brachen aus bislang unbekannter Ursache in einem Versorgungsraum im Obergeschoss aus, wie die Polizei mitteilte. Der Sohn des Paares habe noch versucht, das Feuer mit einem Gartenschlauch zu löschen, hieß es weiter.

Der 86-Jährige und seine 81 Jahre alte Ehefrau wurden mit Brandwunden, angesengten Haaren und einer Rauchgasvergiftung in eine Klinik gebracht. Die Feuerwehr löschte die Flammen, das Haus ist aktuell jedoch nicht bewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf etwa 115.000 Euro geschätzt.