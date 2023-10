Einwohner in Sachsen-Anhalt müssen laut einer Analyse hunderte Euro mehr pro Jahr für die Entsorgung aufbringen als in manchen anderen Regionen Deutschlands. Warum die Bürger in Ostdeutschland bei den Gebühren häufig tiefer in die Tasche greifen müssen.

In Sachsen-Anhalt müssen Stadtwerke und Abwasserverbände regelmäßig in marode Klärwerke und Abwasserleitungen investieren. Das treibt die Gebühren in die Höhe.

Halle/MZ - Ob in der Toilette, beim Baden oder Spülen – Abwasser fällt in jedem Haushalt an. Die Kosten unterscheiden sich mitunter aber enorm: Bürger in Sachsen-Anhalt müssen für die Entsorgung deutlich tiefer in die Tasche greifen als etwa in vielen süddeutschen Städten. Das geht aus einer Analyse des Eigentümerverbands Haus & Grund hervor. Eine vierköpfige Familie in Halle zahlt demnach knapp 880 Euro pro Jahr – 600 Euro mehr als etwa im rheinland-pfälzischen Worms. „Da müssen die Versorger und die Städte ran, denn jeder Euro Entlastung ist wichtig“, sagte Verbandspräsident Kai Warnecke.