Der einzige in Deutschland ansässige Elch lebt zwischen Wittenberg und Berlin. Seit Jahren ist der Bulle „Bert“ auf der Suche nach einer Partnerin. Vergeblich. Nun schüren Wildtiersichtungen in Sachsen-Anhalt die Hoffnung auf tierische Liebe – und die Rückkehr der Elche nach Deutschland.

Ein einsamer Riese: Seit 2019 lebt Elch Bert in seinem Revier in Brandenburg. Um seinen Hals trägt er ein Senderhalsband, so können Wissenschaftler ihn jederzeit orten.

Halle/MZ - Einmal, da war es ziemlich knapp. Zwei Jahre ist das etwa her. Elch Bert war wie immer in seinem Revier in Brandenburg unterwegs. Doch diesmal war er nicht mehr der einzige seiner Art in der Region. Zumindest in einem weiteren Umkreis. Auf elf Kilometer näherte sich eine Elchkuh dem stattlichen Bullen. Angesichts der weiten Strecken, die die Tiere zurücklegen, eine seltene, bedeutende Chance.