Quedlinburg/MZ - Die Zuschreibung als Pop-Art-Künstler hört Hans Ticha nicht gern. Dazu gezählt wird er trotzdem, zusammen mit Willy Wolf etwa oder mit Wasja Götze, bunte Künstler in einer grauen DDR waren sie allesamt. Dass es aber nun doch ein wenig unterkomplex wäre, Ticha nur in diese eine Schublade zu stecken, belegt eindrücklich die Schau „Hans T!cha. Kugel Kegel Körperkult“, die anlässlich des 85. Geburtstages Tichas derzeit im Feininger-Museum in Quedlinburg gezeigt wird. Ein Teil der Arbeiten ist noch nie öffentlich gezeigt worden; drei Viertel etwa stammen aus dem Besitz des Künstlers.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.