Möglichst gesund ein hohes Alter zu erreichen: Das wünschen sich viele Menschen für ihr Leben. Doch wie schafft man das am besten?

Halle/MZ. - Die Einwohner von Sachsen-Anhalt können mit weniger Lebensjahren rechnen als in den meisten anderen Bundesländern. Vor allem bei Männern sind die Unterschiede deutlich. Bundesweit liegt man also ganz weit hinten - aber dies ist kein unabwendbares Schicksal. Jeder im Land kann für sich etwas dagegen tun, sagt Mediziner Prof. Dr. Daniel Sedding von der Universitätsmedizin Halle. Was genau, das verrät er im MZ-Gespräch. Doch wie sehen die neuen Zahlen zur Lebenserwartung nun tatsächlich aus?