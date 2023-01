Etwa 250.000 Grundstücksbesitzer müssen in Sachsen-Anhalt noch ihre Grundsteuererklärung abgeben. Weil die Frist am Dienstag schon endet, hat Bayern nun im Alleingang einen Aufschub von drei Monaten für seine Einwohner verkündet. Gibt es die Verlängerung auch in Sachsen-Anhalt? Die MZ hat nachgefragt.

Halle/MZ - Unter Sachsen-Anhalts Grundstücksbesitzern brach zuletzt vermehrt Hektik aus. Allein 21.000 Eigentümer hatten am Montag ihre Grundsteuererklärung an das zuständige Finanzamt übermittelt - ein Rekordwert. Und dieses Hoch hat auch einen Grund. Denn am Dienstag, 31. Januar, endet die Einreichungsfrist für die Grundsteuer. In Bayern allerdings können es die Immobilienbesitzer nun ruhiger angehen lassen. Denn pünktlich zum Ende der Frist verkündete Finanzminister Albert Füracker (CSU) am Dienstag einen Aufschub um drei Monate - der allerdings gilt nur für Bayern.