In Sachsen-Anhalt herrscht ein eklatanter Mangel an Bademeistern. Dieser Zustand bedroht die bevorstehende Freibadsaison, da viele Bäder keine ausreichende Aufsicht bieten können.

Schwimmbäder in der Krise: In Sachsen-Anhalt fehlen Bademeister

Halle/MZ. - In Schraplau (Saalekreis) ist das Freibad dicht, in Ilsenburg und Altenbrak (beide Kreis Harz) auch. In Naumburg (Burgenlandkreis) stand das Bulabana zuletzt vor dem Aus. Ebenso wie das Woliday in Wolfen (Kreis Anhalt-Bitterfeld). Und in Staßfurt (Salzlandkreis) wurde das Bad gerade geschlossen – auf unbestimmte Zeit. Die Liste zeigt: Kurz vor der Freibadsaison steht es nicht gerade durchweg gut um die Bäder im Land.