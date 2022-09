Handwerkskammer Halle warnt Bäckern in Sachsen-Anhalt droht Pleitewelle wegen hohen Energiekosten

Sachsen-Anhalts Handwerkskammern sind in größter Sorge: Die Krise am Energiemarkt bedroht Bäckereien in ihrer Existenz. Reichen die Hilfe vom Bund?